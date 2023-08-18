У Криму працівників залізниці закликали шпигувати за пасажирами

Персоналу рекомендували акуратно заглядати до гаджетів пасажирів та уважно прислухатися до розмов між ними.

Співробітники ФСБ провели інструктаж персоналу в адміністрації “Кримської залізниці”.

Про це повідомив кримський партизанський рух “Атеш”.

“Представники російської спецслужби закликали співробітників підприємства до підвищення пильності щодо виявлення проукраїнських настроїв та висловлювань”, - йдеться у повідомленні.

Представники ФСБ розповіли, що вони, начебто, провели низку арештів за сигналами від касирів, що працюють у поїздах. В касових залах та салонах електропоїздів приміського сполучення крім відеоспостереження, ведеться звукозапис.

Отже, персоналу рекомендували акуратно заглядати до гаджетів пасажирів та уважно прислухатися до розмов між ними. Якщо ж вони почують щось, то мають негайно повідомити представників транспортної безпеки чи поліції.

Уточнюється, що інструкції на планерках касирів та контролерів по всіх вузлах залізничного окупованого Криму роздають майже тиждень. Можливо, подібні заходи існують і для керівників підприємств інших напрямків.

Нагадаємо, в окупованому Криму заявили про поновлення автомобільного руху на Чонгарському мості після ремонту.