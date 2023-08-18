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На хабарі піймали члена військово-лікарської комісії на Хмельниччині

За півтори тисячі доларів обіцяв ухилянтам зробити їх непридатними до служби та підтвердити "хворобу" відповідним висновком ВЛК.

На хабарі піймали члена військово-лікарської комісії на Хмельниччині
Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

На Хмельниччині затримали члена військово-лікарської комісії, який обіцяв ухилянтам зробити їх непридатними до служби та підтвердити "хворобу" відповідним висновком ВЛК.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Вартість послуги становила півтори тисячі доларів. Зловмисник мав допомогти прийняти комісії "правильне" рішення щодо придатності громадянина до військової служби.

Напередодні фігуранта справи піймали під час отримання частини. З місця події вилучили гроші, документацію щодо визнання непридатними до військової служби інших пацієнтів тощо.

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Нагадаємо, СБУ викрила на допомозі ухилянтам голову обласної військово-лікарської комісії на Житомирщині. Також поліція затримала на Закарпатті голову ВЛК, якого підозрюють у хабарництві.

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