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Роганський м’ясокомбінат переїжджає з Харківщини на Волинь

Після вторгнення Росії підприємство опинилося під окупацією та було розграбоване. 

Роганський м’ясокомбінат переїжджає з Харківщини на Волинь
Роганський м’ясокомбінат

Одне з найбільших м'ясопереробних підприємств Харківщини "ВП Роганський м’ясокомбінат" вирішило перенести виробництво в Ківерці Волинської області.

Про це повідомила Волинська Обласна військова адміністрація.

17 серпня начальник ОВА Юрій Погуляйко разом з власниками "ВП Роганський м’ясокомбінат" домовилися про релокацію виробництва на Волинь. Бізнесмени для будівництва м’ясного центру обрали Ківерцівську громаду.

"Це дуже добре, що до нашої області продовжують релокуватися підприємства. Адже нові інвестиції спряють розвитку регіону, створюють нові робочі місця та нові можливості. Наше завдання, як влади, допомогти розвиватися бізнесу на Волині", - зазначив очільник області.

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Як розповів власник м’ясокомбінату Ігор Фельдштейн, виробництво розташовувалося у місті Вовчанськ Харківської області. Впродовж року там виготовляли 18 тисяч тонн сиров’ялених, сирокопчених та твердокопчених ковбасних продуктів. З 2019-го до 2021 року на підприємстві реконструювали забійний цех.

За декілька місяців до початку повномасштабного російського вторгнення відремонтований цех ввели в експлуатацію, а з 24 лютого 2022 року підприємство опинилося під російською окупацією та було розграбоване.

"Після звільнення міста деяке обладнання ми вивезли. На жаль, російські ракетні атаки зруйнували виробництво, а обстріли продовжуються й до сьогодні. Тому ми вирішили припинити там діяльність та переїхати у безпечніший регіон. З початку повномасштабного вторгнення велика кількість наших спеціалістів виїхали закордон та в інші області України. Зокрема, й на Волинь. Тому ми прийняли рішення розглянути вашу область для будівництва м’ясокомбінату", - пояснив Фельдштейн.

Нагадаємо, в червні внаслідок обстрілу роосіянами Вовчанська було пошкоджено будівлі ТОВ "ВП Роганський м’ясокомбінат", горіли будівельні конструкції зруйнованого цеху.

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