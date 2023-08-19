Росіяни обстріляли Гуляйполе, загинула жінка

Унаслідок обстрілу росіянами Гуляйполя у Запорізькій області загинула жінка.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Ранок громада провела під обстрілами з РСЗВ та артилерії. На жаль, під ударом опинилося подружжя: 56-річна жінка загинула, а 61-річний чоловік отримав поранення. Його оперативно доставлено до лікувальної установи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що уночі 18 серпня ворог обстріляв селище Комишуваха Запорізької області. Внаслідок атаки зруйнований навчальний заклад, пошкоджені будинки.

Протягом доби 17 серпня окупанти нанесли 79 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 22 повідомлення про руйнування приватних будинків. Люди не постраждали.