У Тростянці на Сумщині збитки внаслідок війни оцінюють у $120 млн

Збиток, заподіяний місту Тростянець (Сумська область) внаслідок агресії Російської Федерації, оцінюють попередньо у 120 млн доларів США.

Про це повідомив міський голова Юрій Бова, інформує Інтерфакс-Україна.

"За оцінками фахівців, збиток від пошкодження будівель у нас становить $108 млн, а разом із вкраденою оргтехнікою, транспортом, меблями, ми нарахували $120 млн", - сказав Бова.

Він також наголосив, що в Тростянецькій громаді загалом зруйновано 1500 об'єктів, з яких 1200 - це житлові будинки.

Нагадаємо, що 18 серпня, російських обстрілів зазнали Середино-Будська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська, Есманська, Миколаївська, Великописарівська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.