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Росіяни атакували дронами інфраструктурний об’єкт на Житомирщині

Внаслідок падіння уламків БПЛА спалахнула пожежа.

Росіяни атакували дронами інфраструктурний об’єкт на Житомирщині
Ілюстративне фото
Фото: mil.in.ua

Російські військові атакували безпілотниками один з інфраструктурних об’єктів у Житомирський області.

Про це заявив у Telegram голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована фахівцями ДСНС.Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

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Нагадаємо, вночі 19 серпня окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Ворог випустив 17 ударних дронів з району Курська, 15 з них знищили сили ППО. Протиповітряна оборона працювала у північних, центральних та західних областях.

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