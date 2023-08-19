Росіяни атакували дронами інфраструктурний об’єкт на Житомирщині

Російські військові атакували безпілотниками один з інфраструктурних об’єктів у Житомирський області.

Про це заявив у Telegram голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа, яка була локалізована фахівцями ДСНС.Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

Нагадаємо, вночі 19 серпня окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Ворог випустив 17 ударних дронів з району Курська, 15 з них знищили сили ППО. Протиповітряна оборона працювала у північних, центральних та західних областях.