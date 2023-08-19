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На Хмельниччині внаслідок ворожих обстрілів поранені дві жінки

Пошкоджені 30 будинків.

На Хмельниччині внаслідок ворожих обстрілів поранені дві жінки
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Цаплієнка

Уночі 19 серпня під час повітряної тривоги ворог атакував Хмельницьку область. Внаслідок збройної агресії росіян дістали поранення дві жінки.

Про це повідомляє у Telegram Хмельницька ОВА.

За словами заступника начальника ОВА Сергія Тюніна, у кількох селах Хмельницького району вибуховою хвилею пошкоджені 30 будинків, вибиті вікна і двері в 32 домоволодіннях.

"Дві жінки отримали поранення уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані", – розповів він.

Оперативні групи продовжують роботу з обстеження та виявлення наслідків нічної атаки ворога.

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Нагадаємо, сьогодні після третьої години ночі на Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В ОВА повідомили про атаку ворожих безпілотників.

Цієї ночі окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Ворог випустив 17 ударних дронів з району Курська, 15 з них знищили сили ППО, заявили Повітряні сили ЗСУ. Протиповітряна оборона працювала у північних, центральних та західних областях.

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