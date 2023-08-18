США затвердили передачу Данії матеріалів для навчання українських пілотів F-16

Українські пілоти, які беруть участь у програмі підготовки F-16, наразі не беруть участі у війні.

США схвалили передачу навчальних матеріалів для винищувачів F-16, щоб розпочати програму підготовки українських пілотів на американських літаках.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в американській владі.

“Ми можемо підтвердити, що Департамент нещодавно схвалив запит від Данії, партнера з навчання F-16, пов’язаного з їхніми зусиллями створити програми підготовки пілотів і технічного обслуговування”, — сказав чиновник в адміністрації президента Джо Байдена.

За його словами, схвалені навчальні модулі, документація та навчальні матеріали в класі, які містять інформацію про конфіденційні технології США.

Раніше Міністерство оборони Данії повідомило, що українські пілоти почнуть навчання на літаках F-16 пізніше цього місяця в рамках коаліції з 11 країн, які братимуть участь у навчальній програмі.

В свою чергуу, командувач ВПС США в Європі та Африці заявив, що українські пілоти, які навчатимуться керувати винищувачем F-16, проходять мовне навчання у Великій Британії, перш ніж вони почнуть керувати навчальним літаком.

“Вони пройдуть трохи більше тренувань на (гвинтових літаках), а потім відправляться до Франції і трохи полетять на реактивному літаку Alpha», — сказав генерал Джеймс Гекер.

Він також підтвердив, що принаймні до наступного року F-16 в Україні не побачать.

Також генерал розповів, що українські пілоти, які беруть участь у програмі підготовки F-16, є молодшими пілотами, які “взагалі не мають годин” і наразі не беруть участі у війні.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Вашингтон схвалить надання Україні винищувачів F-16 після того, як українські льотчики завершать відповідні навчання.