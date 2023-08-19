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КМДА заявила, що Київ не буде проводити масові заходи до Дня Незалежності

Рух Хрещатиком перекривають для монтажу виставки зразків пошкодженої ворожої техніки.

КМДА заявила, що Київ не буде проводити масові заходи до Дня Незалежності
Фото: ukrinform.ua

Київ не організовує масові заходи на День Незалежності.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Як поінформували міську владу листом з Офісу Президента, на державному рівні на Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки. У звʼязку з цим від сьогоднішнього вечора перекриють рух Хрещатиком на відрізку від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького", - пояснили в адміністрації.

Водночас рух вулицею Богдана Хмельницького — від Хрещатика до вулиці Володимирської — відкриють сьогодні о 23:30.

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Нагадаємо, спершу КМДА повідомила, що через підготовку та проведення святкових заходів у центрі Києва буде перекритий автомобільний рух вулицею Хрещатик. Згідно з повідомленням, обмеження мало діяти з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня.

Торік на День Незалежності в Україні була оголошена рекордна кількість тривог. На Хрещатику тоді був парад знищеної військової техніки росіян. Його прокоментував Президент Володимир Зеленський.

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