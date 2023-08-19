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На Таврійському напрямку росіяни втратили за добу понад 230 осіб убитими і пораненими

Українські бійці знищили три склади боєприпасів ворога.

На Таврійському напрямку росіяни втратили за добу понад 230 осіб убитими і пораненими
Олександр Тарнавський
Фото: mukachevo.net

На Таврійському напрямку російські окупанти втратили за добу понад 230 осіб убитими і пораненими.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони виконали 1402 вогневих завдань.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали 233 особи (загиблі - 58, поранені - 175). Знищено 17 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 3 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 БпЛА,  6 одиниць автомобільної та 5 спеціальної техніки", - розповів Тарнавський.

За його словами, окупанти позбулися і трьох складів боєприпасів.

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Нагадаємо, за минулу добу, 18 серпня, росіяни втратили близько 500 осіб.

Ударний дрон десантників ЗСУ знищив ворожу військову вантажівку. Командування Десантно-штурмових військ оприлюднило відео ураження техніки в соцмережах.

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