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20 серпня в Україні буде спекотно

У Києві 20 серпня без опадів. 

20 серпня в Україні буде спекотно
Фото: EPA/UPG

Погода в Україні 20 серпня очікується без опадів, лише в більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°; вдень 30-35°, у Карпатах 24-29°.

У Києві 20 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 20 серпня найвища температура вдень була 39,3° у 1946 р., найнижча вночі 8,6° у 1911 р.

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