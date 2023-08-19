20 серпня в Україні буде спекотно

У Києві 20 серпня без опадів.

Погода в Україні 20 серпня очікується без опадів, лише в більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-22°; вдень 30-35°, у Карпатах 24-29°.

У Києві 20 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 20 серпня найвища температура вдень була 39,3° у 1946 р., найнижча вночі 8,6° у 1911 р.