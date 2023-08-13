Понеділок в Україні буде спекотний, до +32

Синоптики прогнозують Україні спекотний понеділок, температура підніметься до +32

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Передбачається невелика хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, на півдні до 21°, вдень 27-32°.

У Київській області вночі 13-18°, вдень 27-32°, у столиці вночі 14-16°, вдень близько 30°.

Нагадаємо, у європейській службі з вивчення зміни клімату Copernicus повідомили, що липень офіційно став найспекотнішим місяцем із 1850 року. Середньосвітова температура минулого місяця склала майже 17°С, що на 1,5°С вище за липневу доіндустріальну і на 0,3°С більше попереднього рекордного липня 2019 року.