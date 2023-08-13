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Окупанти заявили, що внаслідок атаки дрона у Бєлгороді пошкоджено будинок та машини

Постраждалих не було.

Окупанти заявили, що внаслідок атаки дрона у Бєлгороді пошкоджено будинок та машини

У Бєлгороді унаслідок атаки безпілотника пошкоджено багатоповерхівку та машини.

Про це повідомила місцева влада. 

З фасаду будинку впали плитки − з 7-го по 13-й поверхи. Уламки пошкодили припарковані біля будинку автомобілі.

“У Білгородському районі спрацювала наша система ППО, в районі села Соломине збито БПЛА літакового типу. Інформація про наслідки на землі не надходила”, − заявив губернатор В'ячеслав Гладков.

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Постраждалих унаслідок інциденту не було.

Нагадаємо, російське Міноборони заявило про атаку українського безпілотника. Нібито цієї ночі БПЛА намагався атакувати об’єкти на території РФ, але був збитий над Бєлгородською областю.

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