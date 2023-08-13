Окупанти заявили, що внаслідок атаки дрона у Бєлгороді пошкоджено будинок та машини

Постраждалих не було.

У Бєлгороді унаслідок атаки безпілотника пошкоджено багатоповерхівку та машини.

Про це повідомила місцева влада.

З фасаду будинку впали плитки − з 7-го по 13-й поверхи. Уламки пошкодили припарковані біля будинку автомобілі.

“У Білгородському районі спрацювала наша система ППО, в районі села Соломине збито БПЛА літакового типу. Інформація про наслідки на землі не надходила”, − заявив губернатор В'ячеслав Гладков.

Постраждалих унаслідок інциденту не було.

Нагадаємо, російське Міноборони заявило про атаку українського безпілотника. Нібито цієї ночі БПЛА намагався атакувати об’єкти на території РФ, але був збитий над Бєлгородською областю.