У Києві під час комендатської години затримали водія під наркотиками з холодною зброєю

На нього склали протокол.

Сьогодні у Голосіївському районі Києва під час комендантської години затримали водія у стані наркотичного сп'яніння, який був, ймовірно, з холодною зброєю.

Про це повідомили у Патрульній поліції столиці.

За кермом автомобіля Ford, якого зупинили інспектори для перевірки, перебував 41-річний чоловік.

Охоронці порядку помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд у лікаря-нарколога й отримав позитивний результат.

“Оскільки порушник помітно нервував, поліцейські провели поверхневий огляд автомобіля. Тоді патрульні й виявили в салоні автомобіля гострий предмет − ймовірно, холодну зброю. Зі слів чоловіка − ручного виробництва”, − зазначили правоохоронці.

На чоловіка склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду) КУпАП та викликали на місце події слідчих.

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ дозволило необмежену кількість разів складати практичний іспит для отримання водійських прав.