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На Львівщині стався вибух у будинку, постраждав чоловік

Причина встановлюється.

На Львівщині стався вибух у будинку, постраждав чоловік

У Львівській області у селі Стебник Дрогобицького району стався вибух газу у будинку, травмувався чоловік.

Про це повідомили у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.

На момент вибуху газу в будинку перебував власник, 1967 року народження. Його з опіками всього тіла  госпіталізовано до лікарні. Також виникла пожежа в одній з кімнат будинку.

О 15:31  пожежу ліквідовано.

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Унаслідок вибуху газу пошкоджено стіни та підлога. Є загроза руйнуванню житлового будинку. 

Причини вибуху встановлюються.

Нагадаємо, у Полтаві внаслідок вибуху у багатоквартирному будинку постраждало троє людей. На третьому поверсі між двома квартирами вибухнув туристичний газовий балон, об’ємом близько восьми літрів.

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