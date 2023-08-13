У Львівській області у селі Стебник Дрогобицького району стався вибух газу у будинку, травмувався чоловік.

Про це повідомили у Держслужбі України з надзвичайних ситуацій.

На момент вибуху газу в будинку перебував власник, 1967 року народження. Його з опіками всього тіла госпіталізовано до лікарні. Також виникла пожежа в одній з кімнат будинку.

О 15:31 пожежу ліквідовано.

Унаслідок вибуху газу пошкоджено стіни та підлога. Є загроза руйнуванню житлового будинку.

Причини вибуху встановлюються.

Нагадаємо, у Полтаві внаслідок вибуху у багатоквартирному будинку постраждало троє людей. На третьому поверсі між двома квартирами вибухнув туристичний газовий балон, об’ємом близько восьми літрів.