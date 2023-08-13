Під час тренувань використовується та сама зброя, яку Британія надала Україні.

Майже 1000 українських морських піхотинців пройшли піврічний курс підготовки у фахівців Королівської морської піхоти та армійських спецпризначенців Британії та повертаються додому.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Як зазначив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес, програма підготовки, яку провели елітні британські спецпризначенці, «допоможе Україні розбудувати власну морську піхоту та розширити можливості дій на воді».

Курс включав тренування з використання протитанкових комплексів NLAW, переносних ЗРК Stinger, мінометів і безпілотників для розвідки, а також знищення перешкод, наприклад, “зубів дракона” за допомогою вибухівки. Під час тренувань використовується та ж зброя, яку, серед іншого, Велика Британія надала Україні у межах військової підтримки.

Британські командос готували українських військових до проведення десантних операцій та висадки на суходіл із використанням надувних човнів. На завершення групи відпрацювали планування та проведення рейдових операцій українськими морськими піхотинцями вдень і вночі.

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

Фото: Генштаб

З початку 2022 року навчання у Великій Британії уже пройшли понад 20 тис. новобранців Збройних Сил України. Їх навчали основним воєнним навичкам, включно з техніками бою в окопах та місті, лідерським навичкам та медичній підготовці.

Зазначимо, що операцію Interflex та підготовку морської піхоти разом з Великою Британією підтримують Австралія, Канада, Данія, Фінляндія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія та Швеція.

Раніше повідомлялось, що військові Збройних сил України продовжують навчання мистецтву міських боїв в рамках тренувальної місії у Великій Британії.