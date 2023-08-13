Збройні сили за тиждень знищили понад 4 тисячі загарбників

Окрім цього нашими захисниками збито 2 гелікоптери та 78 БпЛА.

За останні сім днів Силами оборони України знищено понад 4 тисячі російських загарбників і майже 500 одиниць їхньої техніки.

Про це перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив в Telegram.

"За тиждень з 7 по 13 серпня Силами оборони України знищено близько 4150 осіб особового складу противника", - вказав він.

Крім того, за цей період було знищено 488 одиниць озброєння та військової техніки. А саме: 61 танк, 73 бойових броньованих машин, 107 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, 11 установок ППО, 102 одиниці автотехніки та 26 одиниць спецтехніки

"Окрім цього нашими захисниками збито 2 гелікоптери, 20 ворожих ракет та 78 БпЛА", - наголосив Павлюк.

Нагадаємо, що за минулу добу, 12 серпня, Сили оборони знищили близько 560 окупантів, 3 танки та 5 засобів ППО ворога. З початку повномасштабної війни втрати армії РФ сягнули 253 850 осіб.