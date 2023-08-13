На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Луческу прокоментував поразку "Динамо" від "Аріса"
Луческу прокоментував поразку "Динамо" від "Аріса"
Окупанти перекрили рух Керченським мостом, повідомляють про вибухи (оновлено)
Окупанти перекрили рух Керченським мостом, повідомляють про вибухи (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Збройні сили за тиждень знищили понад 4 тисячі загарбників

Окрім цього нашими захисниками збито 2 гелікоптери та 78 БпЛА.

Збройні сили за тиждень знищили понад 4 тисячі загарбників
Фото: Скрін з відео

За останні сім днів Силами оборони України знищено понад 4 тисячі російських загарбників і майже 500 одиниць їхньої техніки.

Про це перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив в Telegram.

"За тиждень з 7 по 13 серпня Силами оборони України знищено близько 4150 осіб особового складу противника", - вказав він.

Крім того, за цей період було знищено 488 одиниць озброєння та військової техніки. А саме: 61 танк, 73 бойових броньованих машин, 107 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, 11 установок ППО, 102 одиниці автотехніки та 26 одиниць спецтехніки

"Окрім цього нашими захисниками збито 2 гелікоптери, 20 ворожих ракет та 78 БпЛА", - наголосив Павлюк.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що за минулу добу, 12 серпня, Сили оборони знищили близько 560 окупантів, 3 танки та 5 засобів ППО ворога. З початку повномасштабної війни втрати армії РФ сягнули 253 850 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies