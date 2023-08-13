Головне за ніч та ранок. Неділя, 13 серпня

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулось 39 бойових зіткнень.

Російські окупанти завдали 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 склад боєприпасів, 1 станцію радіоелектронної боротьби та 3 артилерійських засоби на вогневій позиції противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 13 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу, 12 серпня, Сили обjрони знищили близько 560 окупантів, 3 танки та 5 засобів ППО ворога. З початку повномасштабної війни втрати армії РФ сягнули 253 850 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі близько 4:30 російська армія обстріляла селище Велитенське Білозерської громади Херсонської області. Внаслідок обстрілів важко поранений чоловік.

Поранення отримав 28-річний місцевий житель. Він дістав опіки 70% тіла – обличчя, тулуба, рук, ніг та дихальних шляхів. Зараз постраждалий перебуває у реанімаційному відділенні, лікарі борються за його життя.

У суботу, 12 серпня, близько 7 години ранку в Австрії потрапив в аварію автобус з польськими номерами. В результаті ДТП загинули четверо українців, серед них – двоє дітей.

За інформацію місцевих ЗМІ, аварія сталася між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хохляйтен у напрямку Відня. Мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту і впав на грунтову дорогу, яка проходила під автобаном.

Внаслідок аварії загинули четверо людей – двоє дітей та їхні дідусь та бабуся. Вік дітей – від кількох місяців до трьох років. Водій автобуса вижив. Він зізнався, що на кілька хвилин заснув за кермом.

У Червоному Хресті повідомили, що в рятувальній операції брали участь 5 рятувальних автомобілів, 3 карети швидкої допомоги та вертоліт.

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