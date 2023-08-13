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Росіяни обстріляли селище на Херсонщині, важко поранений чоловік

Він перебуває у реанімації з опіками 70% тіла.

Росіяни обстріляли селище на Херсонщині, важко поранений чоловік
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Цієї ночі близько 4:30 російська армія обстріляла селище Велитенське Білозерської громади Херсонської області. Внаслідок обстрілів важко поранений чоловік.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Зазначається, поранення отримав 28-річний місцевий житель. Він дістав опіки 70% тіла – обличчя, тулуба, рук, ніг та дихальних шляхів. Зараз постраждалий перебуває у реанімаційному відділенні, лікарі борються за його життя.

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Нагадаємо, минулої доби,12 серпня, ворог здійснив 61 обстріл Херсонської області. По Херсону росіяни випустили 132 снарядів. Через збройну агресію окупантів постраждали троє цивільних.

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