Росіяни обстріляли селище на Херсонщині, важко поранений чоловік

Він перебуває у реанімації з опіками 70% тіла.

Цієї ночі близько 4:30 російська армія обстріляла селище Велитенське Білозерської громади Херсонської області. Внаслідок обстрілів важко поранений чоловік.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Зазначається, поранення отримав 28-річний місцевий житель. Він дістав опіки 70% тіла – обличчя, тулуба, рук, ніг та дихальних шляхів. Зараз постраждалий перебуває у реанімаційному відділенні, лікарі борються за його життя.

Нагадаємо, минулої доби,12 серпня, ворог здійснив 61 обстріл Херсонської області. По Херсону росіяни випустили 132 снарядів. Через збройну агресію окупантів постраждали троє цивільних.