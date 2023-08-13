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Міноборони РФ заявило про ліквідацію безпілотника над Бєлгородською областю

Безпілотник нібито намагався здійснити атаку о четвертій години ночі.

Міноборони РФ заявило про ліквідацію безпілотника над Бєлгородською областю
Ілюстративне фото
Фото: Збройні сили України у Telegram

Російське Міноборони заявило про атаку українського безпілотника. Нібито цієї ночі БПЛА намагався атакувати об’єкти на території РФ, але був збитий над Бєлгородською областю.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

Зазначається, що безпілотник нібито намагався здійснити атаку близько 4 години ночі.

За інформацію оборонного відомства ворога, внаслідок атаки дрона немає руйнувань і постраждалих.

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Нагадаємо, вночі 10 серпня 11 дронів-камікадзе намагалися атакувати Севастополь в окупованому Криму, але, за інформацією Міноборони РФ, були знищені. Також 2 безпілотники нібито були збиті у небі над Москвою.

Ввечері 12 серпня Міноборони Росії також заявляло про спробу ЗСУ атакувати безпілотником об'єкти в Бєлгородській області.

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