В новому навчальному році освітній процес буде організований у трьох форматах, - Міносвіти

До початку навчання всі ОВА мають визначити придатні форми навчання для своєї області.

В новому навчальному році освітній процес буде організований у трьох форматах: очному, дистанційному та змішаному.

Про це повідомляє Міністерство освіти на науки України.

“Навчальний рік розпочнеться уже 1 вересня 2023 року. Цьогоріч освітній процес буде організований у трьох форматах: очному, дистанційному та змішаному. До початку навчання всі ОВА мають визначити придатні форми навчання для своєї області, враховуючи безпекові обставини. З командою ми працюємо над тим, щоб якомога більше дітей змогли фізично повернутися у безпечні школи”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністерство піклується про забезпечення таких умов для доступу до навчального процесу, щоб життю і здоров’ю дітей та освітян нічого не загрожувало.

“До початку навчального року готуємо пропозиції та рішення, якими зможемо підтримати заклади освіти, освітян та дітей. У межах ініціативи МОН із відновлення освітнього процесу «Школо, ми разом!» працюємо за такими напрямами: підручники, гаджети, укриття та шкільні автобуси”, - йдеться в повідомленні.

Наприклад, з лютого 2022 року було облаштовано приблизно 68% укриттів для шкіл, садочків, ЗВО та профтехів. У садочках це 67% захисних споруд, у школах — 75%, а у профтехах та ЗВО — 85%.

У регіонах, де очне навчання організувати неможливо, йде пошук інших можливостей. Для онлайн-освіти вчителі вже отримали майже 96 тисяч ноутбуків, а школярі — приблизно 36 тисяч девайсів. Нині працює 60 цифрових освітніх центрів, які обладнані всім необхідним для навчання та дозвілля. Діти можуть там проводити вільний час, навчатися або спілкуватися з однолітками. Очікується, що до кінця 2023 відкриється ще 100 таких центрів, учні отримають ще 40 тисяч гаджетів та 1600 Wi-Fi роутерів в укриття.

На 2023 рік потреба у підручниках НУШ для 5-6 класів становить приблизно 1,4 млрд гривень. На це передбачено фінансування з держбюджету в розмірі майже 755 млн гривень та з донорських коштів — 138 млн гривень.

Також вже підписані договори на закупівлю 440 шкільних автобусів, щоб діти мали безпечний доступ до освіти. Частину з цих автобусів навіть встигли доставити в області та громади, а до 1 вересня укладуть угоди на закупівлю ще 40 автобусів.

МОН розробило пропозиції для різних категорій дітей.

Що змінюємо для дошкільнят:

можливість переведення на місця в садочках, що де-юре зайняті, але не використовуються фізично;

пропонуємо готові проєкти типових укриттів;

допомагаємо областям з моделюванням нової мережі (очних, змішаних та дистанційних закладів).

Щоб повернути очне навчання в українські школи, є такі можливості:

створення умов для «тимчасового переведення» з однієї школи (де нині немає укриття) до іншої (з укриттям) зі збереженням місця;

закупівля автобусів для підвезення дітей;

облаштування укриттів і бомбосховищ.

Для дітей, що перебувають за кордоном, з’являться такі зміни:

нова освітня програма в українській школі (вивчають лише український компонент для уникнення подвійного навантаження, але збереження зв’язку з державою — 6-8 годин на тиждень);

спрощена система перезарахування решти навчальних дисциплін;

розроблена спеціальна навчальна програма «Global Ukraine»;

нова форма навчання для дітей за кордоном лише у вибраних дистанційних школах в кожній області, а значить зменшення навантаження вчителів та класів там, де вони можуть працювати очно чи змішано.

Нагадаємо, нещодавнє соцопитування свідчить, що переважна більшість опікунів не підтримує дистанційний формат навчання під час війни. При цьому 74% українців згодні, що чоловікам віком від 16 до 25 років слід дозволити безперешкодно виїжджати за кордон, якщо вони їдуть на навчання.

На цьому тижні КМВА повідомило, що наразі укриттями забезпечені 91% закладів середньої освіти. За результатами проведених робіт буде обрана форма навчання.