Це зробили військовослужбовці ДПСУ за підтримки Головного управління розвідки Міноборони.

12 серпня на острові Зміїний встановили прикордонний знак.

Про це повідомив керівник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Це зробили військовослужбовці ДПСУ за підтримки Головного управління розвідки Міноборони.

"Разом з Дмитром Усовим та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі. Україна неодмінно переможе!", - наголосив Дейнеко.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Зміїний 24 лютого. Вони намагались схилити українських захисників, які перебували на острові, до співпраці та обіцяли їм високі зарплати. Захисники рекомендували російському військовому кораблю піти за відомою адресою. Українців взяли в полон.

Після захоплення ворог розмістив на острові свою техніку, зокрема, ракетні комплекси.

У червні Сили оборони України почали спецоперацію зі звільнення острова. 21 червня по ньому завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. Росіяни позбулися зенітно-ракетного комплексу та радіолокаційної станції.

Операція зі знищення окупантів і техніки продовжувалась, і повідомлення про знищення російських "Панцирь-С1" надходили від ЗСУ регулярно. 30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни поспіхом евакуювались з острова Зміїний, і залишили його.

На початку липня 2022-го українські захисники підняли на острові прапор України. Президент Володимир Зеленський назвав звільнення острова однією з найвагоміших перемог України.

Росіяни постійно атакують Зміїний. Наприкінці липня вони скинули на острів дві авіабомби.