Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
Дрони і процедури. Що гальмує вітчизняне виробництво БПЛА і як це можна виправити
Дрони і процедури. Що гальмує вітчизняне виробництво БПЛА і як це можна виправити
8 серіалів серпня: опіоїдна криза, скандинавські боги, погляд інопланетян на Землю
8 серіалів серпня: опіоїдна криза, скандинавські боги, погляд інопланетян на Землю
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
“Швидше за будь-що інше в Чорному морі”: телеканал CNN показав новітній український морський дрон
“Швидше за будь-що інше в Чорному морі”: телеканал CNN показав новітній український морський дрон
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни втретє за місяць атакували острів Зміїний

Окупанти скинули дві бомби з авіації. 

Росіяни втретє за місяць атакували острів Зміїний

Уночі росіяни втретє за місяць атакували острів Зміїний. Вони скинули дві авіабомби.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь". Інші деталі невідомі.

"Тактичною авіацією в Чорному морі втретє цього місяця атакував Зміїний, закинувши в районі острова дві авіабомби невстановленого зразку", – йдеться у повідомленні.

Також уночі зі східного узбережжя Азовського моря окупанти спрямували ударні безпілотники типу "Shahed-136 " по аграрних підприємствах Херсонської області та Криворізького району Дніпропетровської. Всі чотири безпілотники знищено силами протиповітряної оборони. Уламки впали на територію однієї з агрофірм. Виникла пожежа зернового сховища, її оперативно загасили. Пошкоджено складські приміщення. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що 13 липня окупанти скинули на Зміїний фугасну бомбу. Острів був захоплений ворогом у перший день повномасштабного вторгнення, а звільнений – наприкінці червня. На початку липня на нього повернули український прапор. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies