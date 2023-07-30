Окупанти скинули дві бомби з авіації.

Уночі росіяни втретє за місяць атакували острів Зміїний. Вони скинули дві авіабомби.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь". Інші деталі невідомі.

"Тактичною авіацією в Чорному морі втретє цього місяця атакував Зміїний, закинувши в районі острова дві авіабомби невстановленого зразку", – йдеться у повідомленні.

Також уночі зі східного узбережжя Азовського моря окупанти спрямували ударні безпілотники типу "Shahed-136 " по аграрних підприємствах Херсонської області та Криворізького району Дніпропетровської. Всі чотири безпілотники знищено силами протиповітряної оборони. Уламки впали на територію однієї з агрофірм. Виникла пожежа зернового сховища, її оперативно загасили. Пошкоджено складські приміщення. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що 13 липня окупанти скинули на Зміїний фугасну бомбу. Острів був захоплений ворогом у перший день повномасштабного вторгнення, а звільнений – наприкінці червня. На початку липня на нього повернули український прапор.