Сьогодні Росія завдала ракетного удару по місту Суми, є загибла та поранені.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Суми. Російські терористи нанесли ракетний удар по місту. Ввечері 29 липня зафіксовано влучання ворожої ракети по закладу освіти. На місці події працюють необхідні служби", - йдеться в повідомленні.

Попередньо відомо про щонайменше одну загиблу та п'ятьох поранених цивільних осіб.

Триває ліквідація наслідків пожежі.

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, ввечері 29 липня росіяни нанесли ракетний удар по закладу освіти у Сумах. Також сьогодні ворожа ракета вдарила по Запоріжжю, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення.

28 липня російська армія завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі. Усі 9 травмованих через ракетний удар лікуються вдома.