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На південному фланзі довкола Бахмута є певні просування, - Маляр

При цьому на Бахмутський напрямок ворог зараз стягує додаткові сили і засоби.

На південному фланзі довкола Бахмута є певні просування, - Маляр
Фото: Telegram/Zelenskiy

Сили оборони просунулись на південному фланзі довкола Бахмута.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

“Сьогодні ми продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута. Є певні просування. Північний фланг - тривають бої без зміни положень. На Бахмутський напрямок ворог зараз стягує додаткові сили і засоби. У самому місті Бахмут тривають обстріли з обох сторін. Ворог інтенсивно обстрілює в тому числі з великокаліберних кулеметів, ПТУРів, розгорнув систему спостереження”, - повідомила Ганна Маляр. 

Також заступник міністра оборони поінформувала про ситуацію на інших ділянках фронту. 

На Куп‘янському та Лиманському напрямках ворог поводиться активно. Сьогодні було декілька спроб наступати, але зазнав невдач та поніс втрати. 

На Авдіівському напрямку тривають бої. Ворог безуспішно намагається наступати. Але наші оборонці не залишають йому жодного шансу. 

На Мар‘їнському напрямку ворог сьогодні збільшив штурмові дії із застосуванням техніки - танки, БМП. Але безуспішно. Наші оборонці відбили всі штурми та відчутно знищили ворожий наступальний потенціал. 

Сьогодні поступово, але впевнено Сили оборони просуваються на Бердянському і Мелітопольському напрямку

По всіх напрямках наступу тривають бої. 

Оборонці роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів. Про деталі Міноборони повідомить, коли дозволить безпека операцій.

Зазначимо, Сили оборони вжили заходів для захисту портової інфраструктури та забезпечення максимальної роботи ППО на півдні. 

Нагадаємо, цього тижня Німеччина передала Україні 10 всюдиходів Bandvagn, 6 зеніток Gepard і 33 розвідувальні безпілотники.

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