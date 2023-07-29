Сили оборони вжили заходів для захисту портів, - Гуменюк

Сили оборони вжили заходів для захисту портової інфраструктури та забезпечення максимальної роботи ППО на півдні.

Про це 29 липня в ефірі телемарафону повідомила начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, інформує Суспільне.

"Сподіваємось, що вжиті заходи будуть досить ефективними, але спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що він готується до наступних атак за можливо новою тактикою", — зазначила Гуменюк.

Гуменюк зазначила, що корабельні угрупування у зв'язку зі штормом скорочено фактично удвічі.

"Наразі в Чорному морі шість одиниць, в Азовському одна. Збирають надводну обстановку. Ракетоносії в пунктах базування, на бойовому чергуванні вони не спостерігаються. Також продовжується курсування великих десантних кораблів вздовж поромної переправи", - уточнила речниця.

Також Гуменюк прокоментувала погрози російських військових цивільним суднам.

"На цивільні екіпажі здійснюється психологічний тиск, тому що велика присутність кораблів у Чорному морі звісно їх бентежить. Знаючи про те, що росіяни здатні вдаватись до будь-яких безпрецедентних дій, судновласники намагаються обходити ті райони, де можливі ось такі зіткнення, навіть на інформаційному рівні. Фактично над Чорним морем проголошено, що відкритістю українських портів керує наразі Росія", - сказала вона.

Нагадаємо, що 27 липня росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області. Удару завдали ракетами "Калібр" з підводного човна в Чорному морі. Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець, є пошкодження терміналів.

Атаки на Одесу, зокрема на її порти і зерносховища, ворог активізував із 17 липня, коли односторонньо вийшов із "зернової угоди". Відтоді він бив по області щоночі протягом декількох діб. За цей час руйнувань зазнала не лише портова інфраструктура, а і історичний центр Одеси та навіть храм УПЦ МП.

Крім того, росіяни вдарили по порту Рені на Дунаї, що знаходиться близько кордону з Румунією.