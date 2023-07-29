Також не виявили заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках річки Дніпро.

У Запорізькій області дослідження якості питної води наразі не фіксують відхилення від норми.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко, коментуючи ситуацію щодо наслідків підриву Каховської ГЕС для регіону.

За даними Малашка, рівень води в нижньому б’єфі становить 11,86 м, що є нижчим від норми на 2,64 м. У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води перебуває у межах допустимої норми.

Крім того, питну воду подають у штатному режимі без перебоїв. Не виявили заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках річки Дніпро.

Нагадаємо, генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив днями, що Дніпровська гідроелектростанція працює з обмеженнями, оскільки для роботи всіх агрегатів бракує рівня води через знищення Каховської ГЕС. Також Сирота вважає, що відбудова Каховської ГЕС є доцільною, бо треба відновити водосховище.