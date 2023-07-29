Фонд “Повернись живим” передав Центру спеціальних операцій “А” СБУ два розвідувальні безпілотники PD-2.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначаєься, що вартість одного БпЛА становить 10 млн гривень.

“Тепер наші бійці зможуть залітати в “глибокі тили” росіян та корегувати по ним українську артилерію”, - розповіли в СБУ.

В спецслужбі додали, що за перші декілька днів використання PD-2 було виявлено та знищено: ЗРК “Стріла-10М”, гармату “Гіацинт-С”, БМ-21 “Град”, екіпаж БпЛА “Zala”, САУ “Акація”, САУ “Гвоздіка”, автотехніку та інше.

Нагадаємо, українські аеророзвідники продовжують знищувати техніку окупантів, на Луганщині вдалося вразити БМП та два ворожі танки.