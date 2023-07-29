Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну в Чорному морі
Прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну в Чорному морі
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
"Слуга народу" Кривошеєв подав заяву про вихід із партії
"Слуга народу" Кривошеєв подав заяву про вихід із партії
Протестувальники прогнали з Батумі лайнер з російськими туристами
Протестувальники прогнали з Батумі лайнер з російськими туристами
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
​У Києві невідомі напали на екснардепа Левченка
​У Києві невідомі напали на екснардепа Левченка
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
ГоловнаСуспільствоВійна

Спецпризначенці СБУ отримали нові безпілотники

Вартість одного БпЛА становить 10 млн гривень.

Спецпризначенці СБУ отримали нові безпілотники
Фото: Пресслужба СБУ

Фонд “Повернись живим” передав Центру спеціальних операцій “А” СБУ два розвідувальні безпілотники PD-2.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначаєься, що вартість одного БпЛА становить 10 млн гривень.

“Тепер наші бійці зможуть залітати в “глибокі тили” росіян та корегувати по ним українську артилерію”, - розповіли в СБУ.

В спецслужбі додали, що за перші декілька днів використання PD-2 було виявлено та знищено: ЗРК “Стріла-10М”, гармату “Гіацинт-С”, БМ-21 “Град”, екіпаж БпЛА “Zala”, САУ “Акація”, САУ “Гвоздіка”, автотехніку та інше.

Нагадаємо, українські аеророзвідники продовжують знищувати техніку окупантів, на Луганщині вдалося вразити БМП та два ворожі танки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies