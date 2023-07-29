Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
Андрій Пишний: “Доведеться конкурувати за 6,4 млн українців, і це не буде просто”
Протестувальники прогнали з Батумі лайнер з російськими туристами
Протестувальники прогнали з Батумі лайнер з російськими туристами
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє проводити вибори під час війни і невдовзі це питання "буде актуалізовано"
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Президент змінив дати деяких свят, зокрема, Дня хрещення Русі та Дня Українського козацтва
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
"Слуга народу" Кривошеєв подав заяву про вихід із партії
"Слуга народу" Кривошеєв подав заяву про вихід із партії
​У Києві невідомі напали на екснардепа Левченка
​У Києві невідомі напали на екснардепа Левченка
Прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну в Чорному морі
Прикордонники перехопили погрози російського корабля торговому судну в Чорному морі
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)

Поранення отримали вже 9 осіб.

Росіяни ударили по багатоповерхівці і будівлі СБУ в Дніпрі (оновлено)
Фото: ДСНС

Російська армія завдала ракетного удару по житловій багатоповерхівці в Дніпрі.

Про це повідомив народний депутат Олександр Бакумов.

Він повідомив, що оперативно-рятувальні служби почали роботи з врятування людей та ліквідації наслідків.

Підписуйтесь на наш Google News

“Це воєнний злочин, зухвале порушення законів та звичаїв війни. Виконавці та замовники - воєнні злочинці. І вони будуть покарані”, - наголосив нардеп.

Оновлено 0:10 29 липня: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру вже 9 постраждалих. Серед них двоє дітей – 14 та 17 років, у них акубаротравма, як і у двох 20-річних дівчат.

Ще п’ятеро мають рвані рани - чоловіки від 18 до 53 років і 77-річна жінка.

Оновлено 22:00 Президент Володимир Зеленський повідомив, що російська ракета у Дніпрі влучила також у будівлю СБУ.

Оновлено 21:47: “Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб”, - повідомив голова МВС Ігор Клименко. 

Він додав, що на місці працюють рятувальники та поліцейські, проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу.

Мер Дніпра Борис Філатов не повідомляє подробиць, крім лаконічного “П@дари”.

Нагадаємо, 26 травня окупанти обстріляли медзаклад в Дніпрі. Генштаб повідомив, що загарбники завдали ракетного удару двічі. Спершу використали сім ракет С-300/С-400. Потім вдарили по медичному закладу, використавши "Іскандер". Загалом атака забрала життя чотирьох людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies