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Росіяни вдарили по Нікополю з артилерії

Минулось без загиблих та постраждалих. 

Росіяни вдарили по Нікополю з артилерії
Ілюстративне фото
Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 28 липня, російська окупаційна армія обстріляла Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він додав, що росіяни обстріляли місто з важкої артилерії. 

На щастя, минулось без загиблих та постраждалих. 

Наразі наслідки атаки ще уточнюються. 

Нагадаємо, через російські обстріли Херсонщини постраждали двоє жителів. У селі Новоберислав окупанти вдарили по житловому будинку. Отримав пораненні 41-річний чоловік. Селище Козацьке тричі обстріляла ворожа авіація. Пошкоджено будівлі підприємства та щонайменше чотири житлові будинки. В одній з осель на момент обстрілу перебував 57-річний чоловік, який отримав поранення. Обох потерпілих відправили у лікарню.

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