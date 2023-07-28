Росіяни вдарили по Нікополю з артилерії

Минулось без загиблих та постраждалих.

Сьогодні, 28 липня, російська окупаційна армія обстріляла Нікополь у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він додав, що росіяни обстріляли місто з важкої артилерії.

На щастя, минулось без загиблих та постраждалих.

Наразі наслідки атаки ще уточнюються.

Нагадаємо, через російські обстріли Херсонщини постраждали двоє жителів. У селі Новоберислав окупанти вдарили по житловому будинку. Отримав пораненні 41-річний чоловік. Селище Козацьке тричі обстріляла ворожа авіація. Пошкоджено будівлі підприємства та щонайменше чотири житлові будинки. В одній з осель на момент обстрілу перебував 57-річний чоловік, який отримав поранення. Обох потерпілих відправили у лікарню.