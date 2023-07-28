ВАКС призначив голові Державної судової адміністрації Сальнікову заставу у 805 200 грн

Сальніков від себе додав, що обіцяє не переховуватись і не впливати на свідків.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову заставу у розмірі 805 200 грн. Таке рішення ухвалила слідча суддя Вищого антикорупційного суду Лариса Задорожна.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

У разі внесення застави керівник Державної судової адміністрації України повинен буде дотримуватися низки обов'язків, зокрема носити електронний браслет, а також не спілкуватися зі свідками, серед яких є голова Касаційного адміністративного суду Смокович, а також судді Стародуб, Коваленко та Кравчук.

САП просила призначити для Сальнікова заставу у розмірі 1,07 млн грн. В обґрунтуванні йшлося про те, що зарплата Сальнікова за останні три роки становила понад 3,5 млн грн. Також він декларував наявність готівки на 1 млн грн.

Сальніков від себе додав, що обіцяє не переховуватись, не впливати на свідків і готовий займати проактивну позицію, щоб спростувати всі закиди слідства.

Нагадаємо, 24 липня Сальнікову повідомили про підозру в підбурюванні до надання хабаря. Того ж дня у нього було проведено обшуки. До суду було скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

У травні правоохоронці повідомили про підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні хабара у розмірі 2,7 млн доларів. Напередодні правоохоронці викрили підозрюваних – голові ВС передавали гроші в обмін на рішення на користь Костянтина Жеваго.

Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС. Своїм рішенням вона залишила акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.