На Дніпропетровщині поліцейські “кришували” банду, яка “вибивала” з людей гроші нібито на потреби тероборони, - генпрокуратура

На Дніпропетровщині поліцейські “кришували” банду, яка “вибивала” з людей гроші нібито на потреби тероборони.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру чотирьом керівникам підрозділів одного з відділень поліції Дніпропетровської області за фактами одержання неправомірної вигоди, приховування злочину, службового підроблення (ч. 3 ст. 368, ст. 396, ст. 366 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року сім мешканців м. Дніпро, під час дії воєнного стану у державі, прибули до квартири потерпілих. Вони виламали двері, представились військовослужбовцями територіальної оборони міста, нанесли потерпілим тілесні ушкодження. Провели незаконні обшуки та вимагали грошові кошти в розмірі 2 000 доларів США за подальше неспричинення їм тілесних ушкоджень, а також заволоділи належним потерпілим майном.

Не отримавши грошові кошти, вони зв’язали потерпілим руки, позбавивши їх можливості вільно пересуватись, перевезли на автомобілях до гаражного приміщення, де під загрозою катувань, вимагали грошові кошти нібито на користь територіальної оборони міста.

Зазначається, що ці злочини вони здійснювали за підтримки працівників поліції одного з відділень поліції Дніпропетровської області, які, знаючи про злочинну діяльність, приховували вказані злочини, підробляючи офіційні документи, за що отримували неправомірну вигоду.

Під час проведення обшуків за місцем роботи працівників поліції виявлено факт укриття ними злочину, передбаченого ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження), шляхом неправильної кваліфікації кримінального провадження за ч. 1 ст. 122 ККУ (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та подальшого його закриття.

Раніше прокурорами Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру сімом особам за розбій, незаконне позбавлення волі, вимагання (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.

Наразі підозрюваних затримано, проводяться невідкладні слідчі дії та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, нещодавно на Буковині СБУ затримала підозрюваного в корупції поліцейського. Він вимагав 40 тис. євро з місцевої жительки за закриття справи проти неї.