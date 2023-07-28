ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
ПЦУ затвердила перехід на новоюліанський календар
Країна нової якості. Якою їй бути?
Країна нової якості. Якою їй бути?
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
Сину начальника львівського райвіськкомату подарували будинок площею 640 кв. м, − NGL
Візія нової країни
Візія нової країни
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Фехтувальниця Ольга Харлан обіграла росіянку Смирнову і відмовилась потиснути їй руку, українку дискваліфікували (оновлено)
Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування
Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
ГоловнаСуспільствоВійна

Цього року кількість африканських лідерів, які взяли участь у російсько-африканський конференції, зменшилась у 2,5 рази

Майже напевно російська агресія в Україні посилить відсутність продовольчої безпеки в Африці принаймні на наступні два роки.

Цього року кількість африканських лідерів, які взяли участь у російсько-африканський конференції, зменшилась у 2,5 рази
Фото: EPA/UPG

Цього року кількість африканських лідерів, які взяли участь у російсько-африканський конференції у Санкт-Петербурзі, зменшилась у 2,5 рази.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. 

Російсько-африканська конференція розпочалась в Санкт-Петербурзі 27 липня 2023 року, на ній присутні 17 глав африканських держав, порівняно з 43 попереднього разу. Конференція стартувала через десять днів після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди.

Зернова угода дозволяла експортувати 30 мільйонів тонн українського зерна до Африки, забезпечуючи необхідне харчування для таких держав, як Ефіопія, Кенія, Сомалі та Судан.

Окрім прямого зриву поставок, блокада України Росією також спричиняє зростання цін на зерно.

Наслідки війни в Україні майже напевно посилять відсутність продовольчої безпеки в Африці принаймні на наступні два роки.

 

Нагадаємо, Путін пообіцяв африканським країнам безкоштовне зерно, на що генсек ООН заявив, що ці “невеликі пожертви” не виправить наслідки виходу Росії із "зернової угоди". Світові ціни на пшеницю зросли на 10% після російського демаршу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies