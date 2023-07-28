Цього року кількість африканських лідерів, які взяли участь у російсько-африканський конференції, зменшилась у 2,5 рази

Майже напевно російська агресія в Україні посилить відсутність продовольчої безпеки в Африці принаймні на наступні два роки.

Цього року кількість африканських лідерів, які взяли участь у російсько-африканський конференції у Санкт-Петербурзі, зменшилась у 2,5 рази.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Російсько-африканська конференція розпочалась в Санкт-Петербурзі 27 липня 2023 року, на ній присутні 17 глав африканських держав, порівняно з 43 попереднього разу. Конференція стартувала через десять днів після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової угоди.

Зернова угода дозволяла експортувати 30 мільйонів тонн українського зерна до Африки, забезпечуючи необхідне харчування для таких держав, як Ефіопія, Кенія, Сомалі та Судан.

Окрім прямого зриву поставок, блокада України Росією також спричиняє зростання цін на зерно.

Наслідки війни в Україні майже напевно посилять відсутність продовольчої безпеки в Африці принаймні на наступні два роки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/9Dd7WyEssP



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Qjrt243bP0 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 28, 2023

Нагадаємо, Путін пообіцяв африканським країнам безкоштовне зерно, на що генсек ООН заявив, що ці “невеликі пожертви” не виправить наслідки виходу Росії із "зернової угоди". Світові ціни на пшеницю зросли на 10% після російського демаршу.