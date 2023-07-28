У Москві знову заявили про нічну атаку "ворожого безпілотника"

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що вночі нібито було здійснено атаку безпілотника на російську столицю.

"Вночі була спроба атаки ворожого безпілотника, який був збитий силами Міністерства оборони", – написав він у своєму у Telegram.

Він додав, що руйнувань і постраждалих немає

Нагадаємо: вранці 24 липня в російських ЗМІ та пабліках з'явилась інформація про атаку безпілотників на Москву, внаслідок якої була пошкоджена будівля поряд із Міноборони. Ще один дрон влучив у бізнес-центр "Леруа Мерлен".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував, що та атака була доказом обізнаності про те, де саме в Росії розташовані "секретні" обʼєкти.

На початку липня московський мер також заявляв, що столицю РФ атакували безпілотники. Тоді він говорив про територію військової частини. А в травні до Москви та Підмосков'я долетіли від семи до 20 БпЛА. Чиї – не зовсім зрозуміло. Багато БпЛА летіли в бік підмосковних резиденцій російської "еліти" в Барвисі, Ново-Огарьові та на Рубльовці. Кажуть – українські.

Майже всі вони були збиті або зіткнулися з висотними будинками. Жертв і постраждалих не було. Те, що невідомому противнику вдалася розвідка боєм, чомусь збитками не вважають. Докладніше – в тексті експерта центру оборонних стратегій Віктор Кевлюка.