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У Москві знову заявили про нічну атаку "ворожого безпілотника"

Дрон нібито був збитий силами міноборони РФ.

У Москві знову заявили про нічну атаку "ворожого безпілотника"
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що вночі нібито було здійснено атаку безпілотника на російську столицю.

"Вночі була спроба атаки ворожого безпілотника, який був збитий силами Міністерства оборони", – написав він у своєму у Telegram.

Він додав, що руйнувань і постраждалих немає

Нагадаємо: вранці 24 липня в російських ЗМІ та пабліках з'явилась інформація про атаку безпілотників на Москву, внаслідок якої була пошкоджена будівля поряд із Міноборони. Ще один дрон влучив у бізнес-центр "Леруа Мерлен".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував, що та атака була доказом обізнаності про те, де саме в Росії розташовані "секретні" обʼєкти.

На початку липня московський мер також заявляв, що столицю РФ атакували безпілотники. Тоді він говорив про територію військової частини. А в травні до Москви та Підмосков'я долетіли від семи до 20 БпЛА. Чиї – не зовсім зрозуміло. Багато БпЛА летіли в бік підмосковних резиденцій російської "еліти" в Барвисі, Ново-Огарьові та на Рубльовці. Кажуть – українські. 

Майже всі вони були збиті або зіткнулися з висотними будинками. Жертв і постраждалих не було. Те, що невідомому противнику вдалася розвідка боєм, чомусь збитками не вважають. Докладніше – в тексті експерта центру оборонних стратегій Віктор Кевлюка.

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