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Український FPV-дрон знищив російський “Сонцепьок”

“Сонцепьок” - це дуже небезпечна вогнеметна система залпового вогню, постріл якої здатний знищувати все - від броньованої техніки до об'єктів інфраструктури.

Український FPV-дрон знищив російський “Сонцепьок”
Фото: Генштаб ЗСУ

Український FPV-дрон знищив російський “Сонцепьок”.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Міністр зазначив, що це результат потужної роботи спецпризначенців СБУ безпілотником Пегас, який придбали в межах Армії дронів за кошти компанії Everstake.

“Сонцепьок — важка та дуже небезпечна вогнеметна система залпового вогню. Нею окупанти обстрілюють наші території. Постріл здатний знищувати все — від броньованої техніки до об'єктів інфраструктури. Тепер у росіян мінус одна така система”, - написав Федоров. 

Він зауважив, що знищеної техніки окупантів буде більше, адже армія дронів продовжує зростати. 

Нагадаємо, нещодавно Федоров показав 1700 дронів, які відправлять на фронт. Безпілотники були придбані в межах державної програми "Армія дронів".

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