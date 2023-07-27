“Сонцепьок” - це дуже небезпечна вогнеметна система залпового вогню, постріл якої здатний знищувати все - від броньованої техніки до об'єктів інфраструктури.

Український FPV-дрон знищив російський “Сонцепьок”.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Міністр зазначив, що це результат потужної роботи спецпризначенців СБУ безпілотником Пегас, який придбали в межах Армії дронів за кошти компанії Everstake.

“Сонцепьок — важка та дуже небезпечна вогнеметна система залпового вогню. Нею окупанти обстрілюють наші території. Постріл здатний знищувати все — від броньованої техніки до об'єктів інфраструктури. Тепер у росіян мінус одна така система”, - написав Федоров.

Він зауважив, що знищеної техніки окупантів буде більше, адже армія дронів продовжує зростати.

Нагадаємо, нещодавно Федоров показав 1700 дронів, які відправлять на фронт. Безпілотники були придбані в межах державної програми "Армія дронів".