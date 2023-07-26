Дрони зі штучним інтелектом мають великий вплив на успіх ЗСУ на полі бою, − Washington Post

Інновації вплинуть на те, як світ використовуватиме дрони й вже після війни в Україні.

Безпілотники з використанням штучного інтелекту мають великий вплив на боротьбу української армії з Росією. Інновації у цій сфері вплинуть і на те, як світ використовуватиме дрони після війни, пише The Washington Post.

Такі безпілотники враховують електронні перешкоди, які зазвичай використовує Росія, стабілізуючи дрон та утримуючи його на заздалегідь обрану ціль. Можливості штучного інтелекту допомагають дрону виконувати свою місію, навіть якщо його ціль рухається, що є значним кроком уперед порівняно з наявними дронами, які відстежують конкретні координати.

Технологія штучного інтелекту розробляється дедалі більшою кількістю українських компаній з виробництва безпілотних літальних апаратів. Це є одним із кількох інноваційних стрибків, що відбуваються на внутрішньому ринку дронів. Вони “прискорюють смертоносність безпілотних озброєнь, що особливо важливо з більшою і краще оснащеною російською армією”.

Поліпшення у швидкості, дальності польоту, вантажності та інших можливостях безпосередньо впливають на поле бою, дозволяючи Україні знищувати російську техніку, підривати пости спостереження і навіть руйнувати частини Кримського мосту, підкреслює американська газета.

Інновації в дизайні та програмному забезпеченні, а також масове поширення ноу-хау пілотування також, ймовірно, вплинуть на те, як дрони використовуватимуть вже після війни в Україні. Це матиме серйозні наслідки для урядів, які протистоять сепаратистським бойовикам, наркокартелям і екстремістським групам, які прагнуть отримати технологічну перевагу.

“Оскільки десятки тисяч людей проходять навчання з дронів з обох сторін у цій війні, дуже ймовірно, що цей досвід поширюється далеко й широко, включно з нечестивими акторами”, − сказав експерт з питань дронів Семюель Бендетт з Центру військово-морських аналізів, який базується у Вашингтоні.

WP зазначає, що Україна, яка відома сільським господарством та іншою важкою промисловістю, не є очевидним місцем для інновацій у сфері дронів. Війна, однак, перетворила країну на своєрідну суперлабораторію винаходів, яка приваблює інвестиції від відомих бізнесменів, зокрема колишнього виконавчого директора Google Еріка Шмідта.

Понад 200 українських компаній, які займаються виробництвом безпілотників, зараз працюють разом з військовими частинами на передовій, щоб налаштувати та вдосконалити безпілотники, покращити їхню здатність вбивати та шпигувати за ворогом.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у 2023 році український уряд виділив 40 млрд гривень, які інвестує у вітчизняних виробників безпілотників.

Раніше уряд дозволив експериментальний проєкт із виробництва боєприпасів для дронів. Проєкт розрахований на 2 роки.

Минулого місяця для українських бійців придбали понад 500 безпілотників, які закупили за кошти, зібрані для Армії дронів через United24. А розробники систем протидії ворожим дронам отримали $3 млн для розвитку і збільшення виробництва.

20 червня президент Володимир Зеленський підписав закони про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів.

Водночас CNN написав, що співробітники розвідки США вважають, що завод з виробництва безпілотників, який РФ будує за допомогою Ірану, може мати значний вплив на війну.