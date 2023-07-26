Цього року уряд виділив 40 млрд грн для інвестиції в українських виробників дронів, - Шмигаль

Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою.

У 2023 році український уряд виділив 40 млрд гривень, які інвестує у вітчизняних виробників безпілотників.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на форумі, присвяченому річниці проєкту "Армія дронів", передає "Інтерфакс-Україна".

"Рік тому з ініціативи президента Володимира Зеленського United24 ми зібрали понад 4 млрд грн, які інвестували в українських виробників безпілотників. На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БПЛА зросло в десятки разів", - зазначив прем'єр.

Він наголосив, що цьогоріч уряд виділив 40 млрд грн для інвестиції в українських виробників БПЛА, а також позбувся митних бар'єрів для ввезення запчастин і комплектацій, окрім цього частка прибутку виробників дронів зросла до 25%.

Шмигаль зазначив, що уряд також ухвалив рішення, яке сприяє масовому виробництву боєприпасів для БПЛА.

"Відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки - це найкращий результат і свідчення наших спільних дій з українськими виробниками. Дякую всім, хто наближає нашу перемогу!" - наголосив він.

Нагадаємо, раніше уряд дозволив експериментальний проєкт із виробництва боєприпасів для дронів. Проєкт розрахований на 2 роки.

Минулого місяця для українських бійців придбали понад 500 безпілотників, які закупили за кошти, зібрані для Армії дронів через United24. А розробники систем протидії ворожим дронам отримали $3 млн для розвитку і збільшення виробництва.

20 червня президент Володимир Зеленський підписав закони про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів.

У квітні в інтерв’ю LB.ua керівник Центру підготовки операторів БпЛА “Крук” Віктор Таран розповів, що у війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед. За його словами, важливу роль у збереженні переваги має зіграти “Армія дронів” – спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Міністерства цифрової трансформації та United24. “Армія дронів”, зокрема, профінансувала навчання десяти тисяч операторів БпЛА.