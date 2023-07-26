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На проєкти відновлення уряд виділив ще 3,56 млрд грн

Кошти спрямують на 44 проєкти з реконструкції зруйнованих об’єктів інфраструктури.

На проєкти відновлення уряд виділив ще 3,56 млрд грн

З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії виділено 3,56 мільярда гривень на 44 проєкти з відновлення.

Таку постанову схвалив Кабінету Міністрів, повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Кошти будуть спрямовані на відновлення зруйнованих об’єктів інфраструктури.

Йдеться про проєкти громад Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Херсонської областей.

Фінансування отримають проєкти відбудови житла, закладів охорони здоров’я та освіти, адмінбудівель. “Кожен з цих об’єктів є вкрай важливим для мешканців регіонів, що постраждали від наслідків збройної агресії. Таким чином Фонд ліквідації забезпечує дієвий механізм відновлення життя громад, забезпечення доступу громадян до базових послуг”, – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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Головним розпорядником та відповідальним виконавцем виступає Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (Агентство відновлення).

Раніше Уряд затвердив виділення 6,6 мільярда гривень субвенції місцевим бюджетам на реалізацію 157 пріоритетних проєктів областей, що найбільше постраждали від російського нападу.

Нагадаємо, у Київській області правоохоронці перевірять всі тендери та закупівлі щодо відбудови. З відповідним проханням звернувся голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко. 

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