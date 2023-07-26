Екснардепу Рабіновичу оголосили підозру в державній зраді

Слідство зазначило, що він поширював антиукраїнську пропаганду серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу.

Колишньому народному депутату Вадиму Рабіновичу (заборонена ОПЗЖ) оголосили підозру в державній зраді. Він поширював серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію.

У своїх виступах та інтервʼю він оприлюднював маніпулятивні висловлювання, які шкодили суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

"Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала рф ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", – зазначили в Бюро.

Рабінович переховується за кордоном, тож повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Рабінович став третім за три депутатом від колишньої ОПЗЖ, який отримав підозру в державній зраді. Першим став чинний депутат Олександр Пономарьов, який дозволив своїм підприємства на окупованій частині Запорізької області працювати на росіян. Другим – екснардеп Мураєв, який вів підривну діяльність.