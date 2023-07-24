Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді

Народному депатуту України від колишньої ОПЗЖ оголосили підозру в державній зраді. Слідство встановило, що він працював на Росію, повідомили в СБУ та Офісі генерального прокурора.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). За даними джерел LB.ua серед правоохоронців, йдеться про депутата Олександра Пономарьова.

"Встановлено, що під час повномасштабного вторгнення рф цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором. Зокрема, перереєстрував підконтрольні йому підприємства за російським законодавством, відкрив рахунки у місцевих «філіях» банківських установ рф, а також організував виробництво матеріальних цінностей та їх передачу російським окупаційним військам", – повідомили в СБУ.

Заводи депутата постачали паливно-мастильні матеріали для військової техніки ворога і надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд.

Коли ж народний депутат виїхав до Києва, то продовжив координувати підприємства, які допомагають ворогу у війні проти України. Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили електронні носії з доказами діяльності нардепа на користь рф.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, що російське громадянство в Олександра Пономарьова журналісти програми "Схеми" знайшли ще в 2021 році. В березні 2022 Бердянська міська рада заявила про викрадення Пономарьова російськими військами. Потім зʼясувалося, що він у Криму. У Бердянську Пономарьова називали "тіньовим господарем Бердянська" та "місцевим феодалом", повідомляв Рух Чесно.

У січні 2023 його та ще декількох народних депутатів від колишньої ОПЗЖ вирішили достроково позбавити мандатів. Однак поки цього не відбулося. Депутат входить до "Платформи за життя та мир", сформованої після заборони ОПЗЖ як проросійської.