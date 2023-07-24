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СБУ затримала резидента ФСБ, який створив мережу інформаторів у Херсоні

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала резидента ФСБ, який створив мережу інформаторів у Херсоні
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію із викриття агентурної мережі ФСБ у Херсоні. У результаті вдалося затримати резидента російської спецслужби, який тримав "на зв’язку" до 10 інформаторів у регіоні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, інформатори були місцевими жителями, які підтримували збройну агресію Росії проти України.

Завдання цієї мережі полягало у передачі росіянам актуальної інформації про підрозділи ЗСУ у прифронтових районах Херсонської області. Зокрема, інформатори намагалися виявити можливі бойові позиції реактивних систем залпового вогню "Град" та іноземних гаубиць М777. Усі зібрані дані вони мали передавати резиденту, а той надсилати їх своєму куратору.

Співробітники СБУ викрили мережу і затримали її керівника "на гарячому" - під час спроби передачі інформації.

Затриманим виявився місцевий житель, який потрапив у поле зору російської спецслужби ще на початку "нульових". Тоді він часто приїздив до Росії у власних справах. Згодом на нього вийшов представник ФСБ і запропонував негласну співпрацю.

"Для «переконливості» своїх намірів російська спецслужба навіть видала своєму резиденту так звану «перепустку» для безперешкодного пересування по території країни-агресора", - зазначили в СБУ.

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік повернувся в Україну і влаштувався в одну із приватних охоронних фірм у Херсоні. Після 24 лютого 2022 року на зв’язок з ним вийшов представник ФСБ і визначив основні завдання.

Під час обшуків у зрадника виявлено засоби комунікації, через які він контактував з агресором.

Також у нього вилучено пістолет, використані гільзи та російське "посвідчення".

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення. 

Нагадаємо, раніше СБУ встановила прізвища ще 31 колаборанта на Херсонщині, які катували українських патріотів.

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