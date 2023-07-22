Нагадаємо, Генштаб ЗСУ нині повідомив, що українські захисники ліквідували ще 640 російських окупантів.

Крім того, українські захисники знищили майже чотири десятки загарбників.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки з підрозділу "Білий вовк" знищили ще 26 цілей російських окупантів.

Також ліквідували майже чотири десятки окупантів.

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