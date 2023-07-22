Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки з підрозділу "Білий вовк" знищили ще 26 цілей російських окупантів.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Серед втрат загарбників:
- танк;
- МТЛБ;
- два бронеавто;
- комплекс спостереження «Муром-П»;
- антенний пост РЛС «Подлет» разом з машиною управління;
- система РЕБ;
- три 120-мм міномети;
- сім бліндажів;
- два склади боєприпасів та інше.
Крім того, українські захисники знищили майже чотири десятки загарбників.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ нині повідомив, що українські захисники ліквідували ще 640 російських окупантів.
Повітряні сили України знищили п'ять "шахедів" і дев'ять розвідувальних БпЛА ворога.