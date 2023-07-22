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Спецпризначенці СБУ знищили ще 26 цілей росіян

Також ліквідували майже чотири десятки окупантів.

Спецпризначенці СБУ знищили ще 26 цілей росіян
Фото: скріншот відео

Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки з підрозділу "Білий вовк" знищили ще 26 цілей російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед втрат загарбників:

  • танк; 
  • МТЛБ; 
  • два бронеавто; 
  • комплекс спостереження «Муром-П»; 
  • антенний пост РЛС «Подлет» разом з машиною управління; 
  • система РЕБ; 
  • три 120-мм міномети; 
  • сім бліндажів; 
  • два склади боєприпасів та інше.

Крім того, українські захисники знищили майже чотири десятки загарбників.

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Нагадаємо, Генштаб ЗСУ нині повідомив, що українські захисники ліквідували ще 640 російських окупантів. 

Повітряні сили України знищили п'ять "шахедів" і дев'ять розвідувальних БпЛА ворога.

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