Кіберполіція викрила жителя Умані, який влаштував DDoS-атаки на сервери держустанов Азербайджану

Кіберполіція Черкас встановила уманчанина, який влаштував DDoS-атаки на сервери державних установ Республіки Азербайджан.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Дії зловмисника призвели до умисного перешкоджання роботі комп’ютерної системи інфраструктури об’єкта державного значення.

За інформацією кіберполіції, під час проведення обшуку поліцейські за місцем проживання 40-річного підозрюваного вилучили комп’ютерне та мережеве обладнання, цифрові накопичувачі та мобільні телефони.

Наразі правоохоронні органи встановлюють інші епізоди протиправної діяльності зловмисника.

Нагадаємо, минулого місяця влада Швейцарії повідомила, що декілька урядових сайтів зазнали DDoS-атаки, які повʼязують із РФ хакерським угрупованням NoName.

До цього російські хакери атакували сайт мерії Праги. А в березні фахівці зафіксували кібератаку на державні ресурси України. Користувачі могли мати проблеми з доступом до Єдиного та Державного реєстрів.