Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Генштаб

Тим часом окупанти уночі 22 липня знову завдали ракетно-авіаційного удару по Україні.

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українська авіація за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також було знищено 11 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

Натомість РФ уночі 22 липня знову завдала ракетно-авіаційного удару по Україні. Протягом минулої доби окупанти завдали 16 ракетних, понад 20 авіаційних ударів та здійснили 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед дітей та дорослого населення, руйнувань та пошкоджень зазнали пункти зберігання зерна на півдні України, промислові об’єкти, знищено та пошкоджено понад 70 цивільних житлових будинків та інша інфраструктура.

Ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби тут відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Ситуація на інших напрямках така:

на Волинському та Поліському оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено/;

та оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено/; на Сіверському та Слобожанському росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, постраждали Гончарівське Чернігівської області; Стукалівка, Біловоди, Степне, Морозова Долина Сумської області та Гатище, Вовчанські Хутори, Бочкове, Кругле і Бударки на Харківщині;

та росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, постраждали Гончарівське Чернігівської області; Стукалівка, Біловоди, Степне, Морозова Долина Сумської області та Гатище, Вовчанські Хутори, Бочкове, Кругле і Бударки на Харківщині; на Куп’янському українські воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Куп’янськ, Новоосинове та Синьківка Харківської області;

українські воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Куп’янськ, Новоосинове та Синьківка Харківської області; на Лиманському окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Надії, Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу і Діброви на Донеччині. Завдали авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу, Спірногт та Діброви Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка - Донецької;

окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Надії, Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу і Діброви на Донеччині. Завдали авіаційних ударів в районах Серебрянського лісу, Спірногт та Діброви Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка - Донецької; на Бахмутському під щільним вогнем артилерії загарбників наші захисники успішно відбили атаки в районі Григорівки, а від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Ступочки, Кліщіївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області;

під щільним вогнем артилерії загарбників наші захисники успішно відбили атаки в районі Григорівки, а від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Ступочки, Кліщіївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. У той же час здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області;

українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. У той же час здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області; на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар'їнки. Противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Гостре, Побєда та Новомихайлівка Донецької області;

напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар'їнки. Противник здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Гостре, Побєда та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Новомихайлівки та Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, під вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Благодатне;

росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Новомихайлівки та Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, під вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Благодатне; на Запорізькому та Херсонському окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдали авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Червоне, Малі Щербаки, Степове, Лобкове, П’ятихатки Запорізької області; Дмитрівка, Тягинка, Садове, Дніпровське, Антонівка Херсонської області, місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

У Генштабі ЗСУ додали, що в підрозділах мотострілецького полку окупантів, який бере участь в бойових діях в районі Першотравневого на Луганщині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану.

"Встановлено, що основними чинниками, які негативно на нього впливають, є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами та невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат. Збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до Російської Федерації", - зазначили у командуванні.

Нагадаємо, російські окупанти атакували напередодні ввечері та у ніч на 22 липня Дніпропетровщину. Є потерпілі. Крім того, за минулу добу росіяни здійснили 63 обстріли Херсонщини, випустивши 414 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, танків, ПТРК та БпЛА.