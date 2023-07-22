Триває збір допомоги на протезування для пораненого військового Олега Симороза

Триває збір допомоги для військового Олега Симороза, який в жовтні 2022 через підрив на міні під час виконання бойового завдання в Донецькій області втратив обидві ноги.

Ампутація нижній кінцівок вище коліна – одна з найважчих при протезування. Для повернення до активного життя потрібні сучасні протези, такі як німецькі Genium X3 з електронним колінним вузлом з мікропроцесором від Ottobock, повідомив Симороз у Facebook.

Фото: Олег Симороз у Facebook Олег став на постійні гідравлічні протези з колінними вузлами

За його словами, орієнтовна вартість таких протезів залежно від місця протезування та гарантії – близько 5 млн грн за два коліна. Такі протези не покриваються державою.

"На сьогоднішній день це самий сучасний серійний протез. Це моя ціль на найближче майбутнє. Після опанування гідравлічних протезів я планую стати на електронні", – повідомив Симороз.

Допомогти Олегу з можливістю отримати два сучасних електронних протез Ottobock Genium X3 можна тут:

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Олег Симороз – київський активіст і правозахисник. Брав активну участь у відстоюванні збереження зелених зон у столиці та виступав проти незаконної забудови.

Симороз після початку повномасштабного вторгнення записався до територіальної оборони. Воював у складі 131-го батальйону 112-ї бригади. Захищав Київ на Ірпінському напрямку. Потім його підрозділ відправили в район запеклих боїв – на схід, у Донецьку область. Поранення захисник отримав "на нулі" в напрямку Ямпіль-Кремінна. Крім ампутації ніг, у Олега – важкий перелом щелепи.