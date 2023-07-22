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Триває збір допомоги на протезування для пораненого військового Олега Симороза

Захисник потребує сучасних протезів, вартість яких не відшкодовується державою. 

Триває збір допомоги на протезування для пораненого військового Олега Симороза
Олег Симороз
Фото: Олег Симороз Facebook

Триває збір допомоги для військового Олега Симороза, який в жовтні 2022 через підрив на міні під час виконання бойового завдання в Донецькій області втратив обидві ноги. 

Ампутація нижній кінцівок вище коліна – одна з найважчих при протезування. Для повернення до активного життя потрібні сучасні протези, такі як німецькі Genium X3 з електронним колінним вузлом з мікропроцесором від Ottobock, повідомив Симороз у Facebook

Олег став на постійні гідравлічні протези з колінними вузлами
Фото: Олег Симороз у Facebook
Олег став на постійні гідравлічні протези з колінними вузлами

За його словами, орієнтовна вартість таких протезів залежно від місця протезування та гарантії – близько 5 млн грн за два коліна. Такі протези не покриваються державою.

"На сьогоднішній день це самий сучасний серійний протез. Це моя ціль на найближче майбутнє. Після опанування гідравлічних протезів я планую стати на електронні", – повідомив Симороз. 

Допомогти Олегу з можливістю отримати два сучасних електронних протез Ottobock Genium X3 можна тут:

Олег Симороз – київський активіст і правозахисник. Брав активну участь у відстоюванні збереження зелених зон у столиці та виступав проти незаконної забудови. 

Симороз після початку повномасштабного вторгнення записався до територіальної оборони. Воював у складі 131-го батальйону 112-ї бригади. Захищав Київ на Ірпінському напрямку. Потім його підрозділ відправили в район запеклих боїв – на схід, у Донецьку область. Поранення захисник отримав "на нулі" в напрямку Ямпіль-Кремінна. Крім ампутації ніг, у Олега – важкий перелом щелепи. 

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