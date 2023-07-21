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На кордоні з Молдовою при спробі втечі з України затримали трьох ухилянтів

Також затримали чоловіка, котрий намагався вивезти їх гужовим транспортом.

На кордоні з Молдовою при спробі втечі з України затримали трьох ухилянтів
Фото: Пресслужба ДПСУ

Прикордонники затримали біля українсько-молдовського кордону трьох громадян України та громадянина Молдови. Вони намагалися незаконно виїхати з країни гужовим транспортом.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

Мешканці Харківської області призовного віку через інтернет зв'язалися з жителем Молдови. Він пообіцяв посприяти у незаконному перетині кордону з Молдовою за 4,5 тис. доларів з кожного.

Прикордонники затримали чоловіків після прибуття до вказаного місця біля молдовського кордону. 

Держприкордонслужба уточнила, що громадянин Молдови вже затримувався за подібний злочин у вересні 2022 року, а у квітні 2023 року був засуджений на п'ять років позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю один рік.

Гужовий транспорт та тварин повернули цивільній дружині затриманого громадянина Молдови.

Нагадаємо, мешканець с. Градениці у Одеській області намагався переправити трьох втікачів до невизнаної ПМР. Для цього він обрав шлях через Кучурганський лиман та добре підготувався: закупив гумові рибальські чоботи-заброди, надувний матрац та протимоскітні засоби. 

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