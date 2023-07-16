На усіх затриманих складені протоколи про адміністративне правопорушення.

Протягом минулої доби та сьогодні зранку на Закарпатті затримали 15 чоловіків за підозрою у незаконному перетині кордону.

Про це повідомила у Facebook Держприкордонслужба.

Згідно з повідомленням, прикордонники Мукачівського загону припинили 6 спроб порушення державного кордону, у результаті чого було затримано 15 чоловіків призовного віку.

Найбільшу групу осіб затримали прикордонники відділу "Косино" у результаті реалізації інформації, наданої співробітниками оперативно-розшукового відділу загону. Сьогодні близько четвертої години ранку 9 чоловіків прибули у прикордоння з метою подальшого незаконного перетину кордону з Угорщиною. Усі вони виявилися жителями Закарпаття.

Фото: Держприкордонслужба

Решта чоловіків мали намір поза пунктами пропуску потрапити до Румунії. На заваді їм стали прикордонні наряди від відділів "Ділове" та "Тячів", у результаті чого були затримані ще двоє закарпатців, троє жителів Хмельниччини та один житель Харківщини.

На усіх затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справи скерували до суду.

Фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, Служба безпеки ліквідувала 4 канали нелегального виїзду громадян призовного віку за кордон. До організації оборудок причетні 15 осіб із різних регіонів України. Зловмисники пропонували військовозобов’язаним виїхати за межі України на підставі фіктивних документів.