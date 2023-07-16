Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
Українці, які перебувають за кордоном 45 днів, будуть позбавлені держвиплат
Українці, які перебувають за кордоном 45 днів, будуть позбавлені держвиплат
Президент Південної Кореї прибув з візитом до України (оновлено)
Президент Південної Кореї прибув з візитом до України (оновлено)
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
Нові пакети від США. Критично важливе і дуже важливе
Нові пакети від США. Критично важливе і дуже важливе
Суд відправив митрополита Павла під варту
Суд відправив митрополита Павла під варту
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині двоє дітей постраждали через вибух невідомого предмета

Хлопчиків госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Унаслідок вибуху у Херсонській області постраждали двоє дітей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

У Трифонівці на вулиці діти знайшли невідомий предмет. Під час гри пристрій здетонував. Травми отримали хлопчики 8 і 10 років. У дітей - черепно-мозкові травми, контузії. Молодший ще отримав осколкові поранення тулуба та рук, опік ноги.

Хлопчиків госпіталізували у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога. 

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що у с.Тягинка Херсонської області травмувалися двоє чоловіків, які розбирали боєприпас.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies