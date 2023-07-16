Учора невеликий контингент "вагнерівців" прибув до Білорусі, – британська розвідка

Після бунту "вагнерівців" у Росії 23-24 червня у російських службах безпеки почався період плутанини та переговорів. Упродовж останніх днів в РФ почали формуватися тимчасові домовленості щодо майбутнього ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

У зведенні розвідки зазначається, що 12 липня Міноборони РФ оголосило про передачу угрупованням Євгена Пригожина 2 000 одиниць військової техніки, зокрема танків. Станом на 15 липня принаймні невеликий контингент бійців ПВК "Вагнер" прибув до табору в Білорусі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 July 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/R8DZbD036Y — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 16, 2023

Водночас деякі групи у соціальних мережах, пов’язаних із ПВК, відновили діяльність, зробивши акцент на висвітленні діяльності найманців Пригожина в Африці.

"Виходячи з останніх заяв російських офіційних осіб, держава, ймовірно, готова прийняти прагнення ПВК "Вагнер" зберегти свою широку присутність на (африканському – ред.) континенті", – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що у Білорусі можуть перебувати близько 200 "вагнерівців". За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії ватажок "вагнерівців" Олександр Пригожин мав вирушити у Білорусь.

Однак 6 липня на пресконференції Олександр Лукашенко заявив, що на території країни зараз немає ані Пригожина, ані "вагнерівців".