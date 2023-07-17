Росія має все більшу нестачу контрбатарейних радарів, а артилерія продовжує мати центральну роль у війні, – МО Британії

Російський генерал-майор Іван Попов, що командував 58 загальновійськовою армією, скаржився на відсутність контрбатарейного забезпечення у військ окупантів.

Живучість російських сухопутних військ залежить від ефективного виявлення української артилерії та ударів по ній. А ключовим компонентом цього підходу є контрбатарейні радари, що дозволяють швидко виявляти вогневі лінії, йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в Twitter.

"Росія відчуває дедалі більшу нестачу контрбатарейних радарів, особливо сучасних ЗООПАРК-1М. Лише невелика частина флоту ZOOPARK, який спочатку був розгорнутий, ймовірно, залишиться в експлуатації в Україні", – вважають у МО.

Відео з відкритого джерела показало знищення ще одного "Зоопарку" на початку липня 2023 року. Пріоритет, який Попов, очевидно, надав цій проблемі, підкреслює продовження центральної ролі артилерії у війні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 July 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/G6QVb67mhy — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 17, 2023

Попова, як відомо, відсторонили від керування 58 армією після того, як він поскаржився на ситуацію на Запорізькому напрямку. Зокрема, окупанту не сподобалася відсутність контрбатарейної боротьби, загибелі та каліцтва російської армії від українських артилерійських ударів.

РЛС "Зоопарк", про який йдеться у звіті британського МО, використовується для пошуку артилерії супротивника. Станом на березень 2023, за даними розвідки Британії, РФ втратила щонайменше шість таких РЛС. А в червні ЗСУ знищили ще принаймні одну таку станцію.

Щоб виготовити нову радіолокаційну станцію, росіянам потрібні технології, до яких вони втратили доступ через санкції.